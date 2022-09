Picchiato e scippato della collana d'oro, il ladro scovato nei servizi ad Alto Impatto

Lo hanno scovato mentre erano impegnati nei servizi cosiddetti ad Alto Impatto nella zona della stazione Termini. A finire in manette con l'accusa di rapina un ragazzo di 21 anni.

Era lo scorso 10 settembre quando gli agenti del commissariato Viminale, durante il servizio di pattugliamento, nel transitare in piazza dei Cinquecento, sono stati avvicinati da un uomo che ha raccontato loro di essere stato appena rapinato da un giovane che, dopo averlo colpito al petto gli aveva strappato la collana in oro che aveva al collo.

L’immediata battuta in zona al momento non consentiva di rintracciare l’autore della rapina ma le successive e tempestive indagini, consentivano grazie alle immagine acquisite da alcune telecamere della zona e l’individuazione fotografica da parte della vittima, di individuare il sospetto.

Il giovane, un cittadino egiziano di 21 anni, già arrestato in altre circostanze, è stato rintracciato il 21 settembre scorso durante i consueti servizi alla stazione Termini, proprio in piazza dei Cinquecento. Sottoposto a Fermo di pg, dopo la convalida il gip del tribunale ha disposto per il ragazzo la custodia cautelare in carcere.