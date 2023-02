Gli insulti razzisti e poi il pestaggio: la denuncia di un 31enne picchiato sulla via Salaria

Prima gli insulti razzisti, poi il pestaggio. Vittima un ragazzo nato e cresciuto a Monterotondo da genitori stranieri. A denunciare l'aggressione dopo essere andato in ospedale a farsi medicare lo stesso 31enne, che ha raccontato poi ai carabinieri le violenze di cui era stato vittima la notte precedente.

Secondo il racconto del giovane ai militari della stazione di Monterotondo l'aggressione sarebbe avvenuta intorno all'1:30 della notte fra sabato 11 e domenica 12 febbraio sulla via Salaria, a Monterotondo Scalo, comune della provincia nord di Roma. Qui il ragazzo, dopo essere uscito per vedersi con un amico in un bar aperto tutta la notte, avrebbe incontrato sulla sua strada un gruppo di 4 giovani ragazzi particolarmente esagitati.

Incrociata la banda uno dei ragazzi lo avrebbe insultato senza un apparente motivo: "Sei un negro di merda", le parole proferite nei confronti del 31enne messe nero su bianco in sede di denuncia. Dalle parole il branco sarebbe poi passato ai fatti. Spintonato e fatto cadere in terra sarebbe stato colpito con calci e pugni con la banda che si sarebbe poi data alla fuga.

Ferito il 31enne si è quindi recato all'ospedale Santissimo Gonfalone di Monterotondo. Refertato con dieci giorni di prognosi la mattina dopo (lunedì 13 febbraio) si è quindi recato in caserma ed ha sporto denuncia. Acquisita la testimonianza dell'uomo, sui fatti indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo.

La denuncia dell'amico sui social

Un'aggressione razzista dunque, come denunciato sui social da un amico del 31enne che su facebook scrive: "La scorsa notte il mio amico" (...) è stato vittima di un pestaggio da parte di una baby gang a Monterotondo Scalo. Mentre stava passeggiando, dall'altro lato della strada ha ricevuto insulti per il colore della pelle. Sebbene abbia cercato in tutti i modi di non cadere alle provocazioni di questi mentecatti, il "capobranco" ha tentato di colpirlo in testa con un mattone, fallendo nell'impresa. Questo però non ha fatto altro che alimentare la loro irruenza: dopo averlo accerchiato in sette e scaraventato per terra, hanno iniziato a sferrare una serie ripetuta di pugni e calci al volto, al torace, agli arti superiori e agli arti inferiori. Fortunatamente il mio amico è fuori pericolo e non rischia la vita, tuttavia è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di dieci giorni per una ferita al fianco sinistro e contusioni a braccia, spalle e gambe. Il ragazzo è stato "miracolato" poiché non è stato colpito in qualche punto vitale, ma siamo così sicuri che al prossimo spetterà la stessa sorte? Non si può accettare che nel 2023 ci sia ancora tanta ignoranza, il razzismo è il cancro di questa società e per estirparlo bisogna pretendere punizioni esemplari per chi compie queste atrocità".