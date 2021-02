Accerchiato dal branco e preso a sprangate in strada, i passanti intervengono in suo aiuto

Serata di paura per un 35enne romano che, mentre stava tornando a casa, è stato aggredito dal branco, colpito con una spranga di metallo e rapinato dello smartphone che aveva in mano. A ricostruire quanto successo intorno alle 20 di giovedì, sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato un ucraino di 18 anni e un romano di 19 anni con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Il terzo complice, un ragazzino romano di 16 anni, è stato invece denunciato a piede libero con le stesse accuse. I tre stavano camminando in via Sebastiano Grandis, zona piazza Santa Croce in Gerusalemme, quando hanno incrociato il 35enne decidendo di derubarlo armati con l'asta metallica - forse uno di quei pali usati per sostenere i segnali stradali - trovata in strada.

Nonostante la botta in testa, la vittima è riuscita a fuggire, rincorso dagli aggressori. Le sue urla hanno attirato l'attenzione di altri passanti che sono così corsi in suo aiuto mettendo in fuga i rapinatori, che hanno così mollato anche il cellulare appena rubato.

La segnalazione arrivata al 112 ha quindi consentito ai carabinieri di intervenire in tempi rapidi e di rintracciare i rapinatori mentre stavano tentando di dileguarsi lungo via Emanuele Filiberto.

I tre sono stati riconosciuti sia dalla vittima – che nell'aggressione ha riportato una ferita alla nuca - sia dai numerosi testimoni: per i maggiorenni sono scattate le manette ai polsi e gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre il 16enne è stato denunciato a piede libero e affidato ai genitori.