Termini: aggredita e rapinata del trolley mentre si reca ai binari

Ha provato a rapinarla del trolley con il quale stava andando a prendere il treno alla stazione Termini, alla rezione della turista l'ha però aggredita provando la fuga. E' accaduto in via Giolitti dove i carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno poi arrestato in flagranza del reato di rapina, un cittadino del Gambia di 27 anni, domiciliato a Roma, disoccupato e con precedenti.

Una cittadina Ucraina, che stava raggiungendo a piedi con il suo trolley a mano i binari dello scalo ferroviario, è stata avvicinata da un uomo che ha cercato di strapparglielo dalle mani. A seguito della ferma reazione della vittima, il malintenzionato l’ha colpita con violenza e si è allontanato a piedi ma è stato raggiunto nuovamente dalla donna e con l’aiuto di alcuni passanti lo hanno bloccato. Nel frattempo sul posto è giunta la pattuglia dei Carabinieri che ha arrestato l’uomo.

La donna, a seguito dell’aggressione, ha riportato lievi lesioni alla mano che sono state medicate sul posto dal personale del 118. Il trolley è stato restituito alla vittima ed il cittadino straniero accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.