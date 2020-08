Don Bosco: accerchiato ed aggredito da due donne che provano a rapinarlo in strada

E' stato accerchiato ed aggredito da due donne che volevano rapinarlo del portafogli. Vittima un uomo preso di mira nella mattinata di giovedì mentre passeggiava nella zona del Don Bosco.

In particolare la rapina è stata tentata mentre la vittima si trovava su via Ponzio Cominio. Preso alle spalle dalle due rapinatrici l'uomo ha reagito per poi essere aggredito. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti le volanti e gli agenti del Commissariato Tuscolano di polizia.

Bloccate le due rapinatrici, identificate in due donne di 35 e 39 anni, le ladre sono state arrestate e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.