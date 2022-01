"Dacci da bere", ma il minimarket è chiuso. Poi la rapina ed i danni al locale

"Dacci da bere", questa la richiesta che due uomini hanno fatto ai titolari di un minimarket che stavano pulendo il locale in quel momento chiuso che li hanno quindi invitati a tornare il giorno successivo. Il rifiuto ha però trovato la reazione della coppia di amici che invece di andarsene ha prima sfondato a calci la porta d'ingresso del negozio e poi aggredito e rapinato i due lavoratori, rubando quelle stesse birre che non avevano potuto comprare. La rapina è avvenuta ai Castelli Romani dove la polizia ha poi rintracciato e fermato i due aggressori.

I fatti intorno alle 23:00 di martedì in un minimarket di via Italo Belardi, a Genzano di Roma. Rapina ma non solo, secondo quanto ricostruito infatti la coppia di amici, di 23 e 35 anni, dopo aver sfondato la porta dell'alimentari ha aggredito i due lavoratori che si trovavano all'interno. Non contenti hanno quindi messo a soqquadro il locale ed infine hanno rubato birre ed altri generi alimentari, allontanandosi a piedi per le strade

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono quindi intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato Genzano di polizia. Medicati sul posto i due lavoratori, entrambi cittadini del Bangladesh, i poliziotti hanno poi rintracciato poco distante i due rapinatori. Identificati in un ragazzo di 23 anni di Genzano ed un 35enne romeno i due sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.