Il ragazzo armato di spranga che si scaglia contro i militari ai Fori Imperiali

Un ragazzo con in mano una spranga. Questa la scena che si sono trovati davanti le centinaia di turisti che si trovano nel pomeriggio di giovedì in largo Corrado Ricci, in centro storico a Monti. Una passeggiata a mano armata che non è passata inosservata ai soldati dell'esercito impegnati nello slargo che collega via Cavour a via dei Fori Imperiali, con i militari che hanno avvicinato l'uomo per evitare che potesse utilizzare il bastone contro i passanti o arrecare danni a qualcuno o qualcosa.

La richiesta dei soldati della brigata alpina Julia del raggruppamento Lazio Abruzzo - impiegati nell’operazione Strade sicure - ha però scatenato la reazione del giovane che, dopo aver gettato la spranga in terra in segno di sfida si è rivolto ai soldati "Non ho bisogno di una spranga per picchiarvi". Poi si è scagliato contro i soldati.

Aggrediti, i militari lo hanno bloccato utilizzando le tecniche MCM (metodo combattimento militari), con lo stesso riuscito comunque a ferire gli operanti. Fra la paura delle tante persone presenti sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Gssu della polizia locale di Roma Capitale che lo hanno poi fermato.

Accompagnato negli uffici del comando dei caschi bianchi, il giovane - senza documenti - ha affermato di essere un italo americano. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.