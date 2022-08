Il pronto soccorso dove le aggressioni al personale sono routine

Aggredisce verbalmente e con violenza il personale sanitario, continuando ad inveire nonostante l'arrivo dei carabinieri e si è introdotto nel reparto. Per questo motivo un uomo, che si trovata nel presidio per accompagnare una persona, è stato ammanettato e portato via. Il fatto è accaduto oggi, mercoledì 17 agosto, nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

L'episodio, denunciato direttamente dai vertici della Asl Roma 4 - che copre quattro distretti della provincia nord-ovest della Capitale - non è il primo nella città portuale. E soprattutto non è il primo al San Paolo. Nell'area di Civitavecchia sono 14 i casi registrati da gennaio.

"Ci troviamo nuovamente a condannare una grave aggressione ai danni del nostro personale sanitario - scrive in una nota l'azienda sanitaria - . Solamente l'intervento repentino delle forze dell'ordine ed il relativo arresto dell'aggressore ha impedito che la situazione degenerasse. Aggressioni come quella di oggi, oltre ai danni psicologici e spesso fisici recati al personale sanitario, creano un disagio a tutta l'utenza del Pronto Soccorso".

A fine luglio, con il fatto reso pubblico il 1° agosto, una dottoressa alle prese con un intervento delicato è stata aggredita verbalmente creando disservizi in tutto il reparto. A inizio maggio un 34enne, spazientito per l'attesa dopo aver portato il figlio a farsi medicare, ha aggredito e minacciato il personale, danneggiando anche delle apparecchiature.

"L'interruzione di un pubblico servizio come quello del pronto soccorso è un reato gravissimo - conclude la direzione Asl - viste le conseguenze che potrebbe portare ai pazienti e ai loro cari. Ringraziamo le forze dell'ordine che collaborano con il massimo delle loro potenzialità a difesa dei sanitari e della cittadinanza e ancora una volta esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai nostri operatori che nonostante tutto continuano a fare egregiamente il loro lavoro di accoglienza e cura".