Giallo a Porta Maggiore, aggredito sotto casa: uomo in fin di vita in ospedale

Lo ha trovato un vicino nel suo appartamento con una profonda ferita alla testa. Lotta fra la vita e la morte un uomo di 78 anni, trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato vittima di una aggressione mentre rientrava nel suo appartamento nella zona di Porta Maggiore. A finire intubato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Umberto I un impresario romano in pensione. Un vero e proprio giallo, con la vittima che dopo aver comunicato alla sorella di essere stato aggredito mentre rientrava nella sua abitazione, non ha potuto fornire la propria versione dei fatti agli investigatori di polizia, che hanno sequestrato l'immobile dove l'impresario è stato trovato in stato semi incosciente.

Ma andiamo per ordine. A chiamare il 112 è stato un vicino di casa intorno alle 12:30 di martedì 6 settembre. L'uomo, che possiede le chiavi di casa del 78enne che assiste facendogli delle commissioni, era stato allertato dalla sorellache la sera prima era stata contattata telefonicamente dal fratello: "Mi hanno aggredito mentre rientravo a casa dal ristorante", le parole riferite dall'uomo. Che invece di chiamare il 118 è poi andato a casa.

Dopo aver provato a richiamare il fratello, la sorella ha quindi chiamato il vicino di casa che una volta entrato nell'abitazione di via Porta Maggiore ha trovato il 78enne gravemente ferito, con una copiosa perdita di sangue alla testa. Da qui la chiamata alla polizia con gli agenti delle volanti che lo hanno poi trovato in stato semi incosciente, in gravi condizioni.

Affidato alle cure del personale del 118 il 78enne è stato trasportato d'urgenza all'Umberto I. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico si trova ora nel reparto di terapia intensiva del nosocomio universitario in pericolo di vita.

Una aggressione o una rapina? Queste le ipotesi battute dagli investigatori della squadra mobile di Roma che indagano a tutto campo per ricostruire il mistero di Porta Maggiore. Svolti i rilievi dalla polizia scientifica, l'appartamento è stato sottoposto a sequestro.