Aggredisce poliziotti con un tirapugni dopo l'incidente sullo scooter rubato

Armato di tirapugni e con un coltello con una lama da dieci centimetri in tasca si è scagliato contro i poliziotti. L'aggressione al termine di un inseguimento, terminato con un incidente tra uno scooter rubato e una volante della questura. In manette un 28enne marocchino che ha provato a scappare dagli agenti fra le strade del Quarticciolo.

La fuga ha preso corpo la scorsa notte quando alla vista di un'auto della polizia un ragazzo a bordo di uno scooter ha accelerato repentinamente dandosi alla fuga all'altezza di via Molfetta, sulla Togliatti. A bordo di uno scooter Sym è salito contromano su un marciapiede e ha provato ad attraversare lo spartitraffico di viale Togliatti. Tallonato dalla volante ha impattato contro la stessa cadendo in terra.

Nonostante la caduta dal motorino è poi scappato a piedi verso via Cerignola. Raggiunto dai poliziotti - con un tirapugni alla mano - si è scagliato contro gli stessi per poi essere bloccato non senza difficoltà. Disarmato, nelle tasche del fuggitivo gli agenti hanno trovato anche un coltello. Lo scooter sul quale viaggiava è invece risultato rubato lo scorso dicembre da Ischia, nel napoletano. Nel motorino anche la carta di circolazione di una Smart - risultata rubata anche quella a Terracina - in provincia di Latina - alcuni giorni prima.

Accompagnato negli uffici del VI distretto Casilino di polizia l'uomo è stato identificato in un 28enne del Marocco, senza dimora e con precedenti. Arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale è stato inoltre denunciato per ricettazione e porto di armi atte a offendere. Sia lo scooter che le armi sono state sequestrate. L'uomo è stato invece a disposizione della magistratura per il rito direttissimo.