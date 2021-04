Centocelle: picchia passanti in piazza, poi scappa in auto e provoca un incidente

Paura a Centocelle dove un ragazzo ha prima picchiato alcune persone e poi si è dato alla fuga a bordo di un'auto provocando un incidente. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti nel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle 17:00 è stato infatti richiesto l'intervento al 112 da piazzale delle Gardenie per un'aggressione in strada.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Torpignattara che hanno appurato che un 20enne romano, poco prima, dopo aver malmenato alcune persone assieme ad un amico in seguito ad una discussione per futili motivi, si era dato alla fuga a bordo di un’auto insieme al complice.

In fuga il 20enne ha però provocato un incidente stradale, senza feriti, nella vicina via delle Albizzie, dove fermato dalla polizia si è poi scagliato contro gli agenti, costringendo un poliziotto alle cure dell'ospedale per le contusioni riportare.

Il complice dell’uomo, riuscito a scappare, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 20enne invece, arrestato, è in attesa della direttissima che avrà luogo stamattina, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.