Roma, un giovane è stato pestato dal branco e accoltellato alla gamba.

Una rissa in strada, in tanti contro uno. È quanto successo nella serata di venerdì 28 giugno a Roma, in piazza Roberto Malatesta, fra le zone del Pigneto e del Prenestino, nel V municipio. Sul posto sono interventi i poliziotti del distretto di Torpignattara, però, sul posto c'era solamente un ragazzo.

Un 24enne romano ferito, sanguinante in strada e colpito con un'arma da taglio, forse un coltello, alla gamba. Il giovane è stato soccorso e portato in codice giallo all'ospedale San Giovanni. Non è in gravi condizioni. In corso le indagini per trovare i responsabili.