Ostia, branco di giovani picchia ragazzo disabile e un suo amico

Una comitiva di giovanissimi, alcuni con accento nord africano, ha aggredito un ragazzo disabile e un suo amico. È quanto successo nei pressi del luna park di Ostia nella serata di sabato 29 giugno. Il gruppo è stato disperso da alcuni passanti che hanno notato la scena e sono intervenuti. Sul posto anche il 118.

Secondo il racconto dei testimoni, la comitiva violenta avrebbe chiesto qualche moneta al ragazzo disabile e all'amico. Al rifiuto è scattata l'aggressione. Il ragazzo disabile sarebbe stato preso a calci, così come un suo amico intervenuto in aiuto. A quel punto i passanti hanno fatto disperdere i violenti. I medici del 118 hanno portato le vittime al pronto soccorso dell'ospedale Grassi in codice azzurro.