"State curando male mio fratello", minaccia i medici e danneggia l'ospedale

Momenti di tensione nel pomeriggio di domenica 2 gennaio, al policlinico Umberto I dove un ragazzo di 26 anni ha minacciato i medici dell'ospedale. Il giovane, un egiziano da tempo residente a Roma, ha urlato contro i medici di essere degli "incompetenti" perché "stavano curando male" il fratello. Frasi dette nel reparto di chirurgia, dove il 26enne ha poi preso a calci una delle porte dell'ospedale, danneggiandola.

Sul posto i carabinieri che hanno bloccato il giovane, poi allontanato e denunciato per danneggiamento aggravato e minacce. Pochi giorni fa Antonio De Palma, presidente nazionale del Sindacato Infermieri italiani Nursing Up aveva denuciato una serie di aggressioni subite dal personale medico negli ospedali di Roma, in particolare nei locali del San Giovanni Addolorata e del policlinico di Tor Vergata.