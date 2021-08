Aggressione omofoba sul litorale: "Mi hanno picchiato perchè gay"

Colpito al volto con un violento pugno mentre passeggiava sul lungomare di Anzio insieme al suo compagno. "Mi hanno picchiato perchè gay", le parole che il 22enne ha poi riferito agli agenti di polizia intervenuti sulla Riviera Vittorio Mallozzi la notte di Ferragosto. Un'aggressione omofoba sulla quale stanno facendo luce gli agenti del locale Commissariato del Comune Neroiano, che hanno poi identificato e denunciato l'aggressore, un ragazzo romano di 23 anni.

L'aggressione omofoba ha trovato la solidarietà dell'ArciGay Roma che ha postato sulla pagina facebook un eloquente messaggio: "Alcune persone sono gay. Anche ad Anzio. Fattene una ragione!". Una vicenda sulla quale si sta cercando di fare piena luce, con il ragazzo aggredito, un giovane residente ai Castelli Romani, che dopo essere stato medicato sul posto dal personale del 118 non avrebbe ancora sporto denuncia.

Un Ferragosto movimentato quello vissuto ad Anzio, che ha visto decine di interventi degli agenti della Polizia di Stato che nel corso del weekend del 15 di agosto hanno intensificato, come predisposto dal Questore Mario Della Cioppa, i controlli sul litorale romano e laziale.

Proprio ad Anzio e Nettuno, i servizi, con pattuglie appiedate ed in auto, sono stati effettuati con l’ausilio dei Carabinieri sabato e della Guardia di Finanza domenica. In tale contesto nella notte tra sabato e domenica, 2 pattuglie del commissariato di Anzio e 2 della Sezione Volanti sono intervenute per rissa davanti ad un locale, che è stato chiuso per 3 giorni per violazione alla normativa anti assembramento. Anche un altro locale è stato sanzionato per la stessa violazione. Sul posto i poliziotti hanno identificato 2 delle persone coinvolte che sono state pertanto denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Quindici i veicoli controllati, 41 le persone, 18 gli esercizi commerciali, di cui 1 sottoposto a chiusura, ed infine è stata elevata 1 sanzione anti Covid. In tale contesto anche l'aggressione subita dalla coppia di ragazzi gay, sulla quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce.