Aggressione ai giornalisti che documentavano l'arresto: condannati quattro Casamonica

Il tribunale monocratico di Roma ha condannato i quattro appartenenti alla famiglia Casamonica che l'8 maggio del 2018 aggredirono il giornalista Nello Trocchia, ai tempi inviato di Nemo, l'operatore della Rai Giacomo De Buono e Micaela Farrocco di La7.

Le accuse erano di violenza privata e la resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti e documentato anche in video, i quattro avevano aggredito i giornalisti che stavano riprendendo l’esecuzione di una delle due custodie cautelari emesse nei confronti di altrettanti membri delle famiglie Casamonica e Di Silvio, insultandoli e accanendosi su di loro e sulla strumentazione.

I due arrestati erano ritenuti i responsabili del pestaggio avvenuto nell’aprile del 2018 all’interno del Roxy Bar alla Romanina ai danni di una donna disabile e del titolare dell’attività, e i giornalisti quel giorno ne stavano documentando l’esecuzione: “Togli quela telecamera, vattene, ti do una mazzata e ti faccio cadere a terra”, era stata una delle frasi pronunciate verso i cronisti.

Nel procedimento, oltre che Trocchia, si è costituito parte civile anche il Sindacato unitario giornalisti della Campania (Sugc) garantendo la tutela legale del giornalista, rappresentato in giudizio dall'avvocato Giancarlo Visone. Il tribunale ha disposto anche un risarcimento e una provvisionale immediatamente esecutiva in favore del sindacato.

"Questa sentenza rappresenta un segnale importante per la tutela della libertà di informare - ha detto il segretario del Sugc, Claudio Silvestri - I dati forniti dal Viminale sulle minacce ai cronisti sono molto preoccupanti. Sono anni che chiediamo di intervenire a livello legislativo, prevedendo di inserire nel nostro ordinamento una aggravante per chi minaccia o aggredisce un giornalista per metterlo a tacere”.