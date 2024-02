Si rifiuta di pagare la merce e aggredisce il negoziante

Durante l'azione di controllo ad ampio raggio dei quartieri maggiormente interessati dalla movida cittadina, gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale sono dovuti intervenire in soccorso di un negoziante aggredito.

Commerciante aggredito a viale Somalia

Il fatto si è verificato durante questo fine settimana, in viale Somalia. Un giovane di 20 anni, cittadino romeno, si è presentato in un'attività commerciale e dopo aver prelevato alcuni prodotti dagli scaffali, voleva allontanarsi senza pagare quanto dovuto. Alle rimostranze del titolare dell'attività, l'uomo lo ha aggredito con violenza per poi darsi alla fuga.

Fermato un uomo

Intervenuti sul posto, gli operatori si sono messi alla ricerca dell'aggressore, lo hanno trovato e fermato non distante dal luogo dell'accaduto. Dopo l'identificazione, è stato denunciato per il reato di lesioni cagionate al commerciante, che è dovuto ricorrere alle cure mediche del caso a causa delle ferite riportate.

Controlli antimovida in tutta Roma

Nelle stesse ore, le volanti dei vigili hanno effettuato numerosi controlli nei quartieri della movida cittadina, dal centro alle periferie. Il bilancio dei controlli è di un migliaio di violazioni per mancato rispetto del codice della strada, in particolare eccesso di velocità e soste irregolari. Sanzioni anche per inosservanza delle regole da parte dei locali pubblici, soprattutto minimarket. Tra gli illeciti rilevati ci sono vendita e consumo irregolare di alcolici, musica ad alto volume, occupazioni di suolo pubblico abusive e merce venduta illegalmente da ambulanti senza licenza.