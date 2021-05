Aggredisce un uomo con un bicchiere di vetro poi si scaglia contro gli agenti

I fatti in largo dei Falisci. A finire in manette un uomo di 50 anni

“Uomo in escandescenza…ha tirato un bicchiere di vetro sul volto di un uomo”. Questo l’allarme lanciato dalla sala operativa della Questura di Roma agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato l’autore dell’aggressione in largo dei Falisci. L’uomo, alla vista della polizia, ha opposto resistenza ai controlli. È stato identificato e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima dell’aggressione è stata accompagnata in ospedale in codice giallo.

L’uomo, un 50enne di origini straniere è in attesa della direttissima. che arrivati sul posto, hanno rintracciato l’aggressore.