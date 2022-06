La coppia aggredita fuori dal locale, riescono a scappare ma vengono inseguiti in auto

Sono stati aggrediti a pochi passi da un locale, poi dopo essere sfuggiti da due malintenzionati che li avevano presi di mira sono saliti in auto e sono scappati. Alle loro costole, però, c'erano sempre i due aggressori che li hanno inseguiti e proprio non volevano saperne di lasciarli in pace.

Nottata di paura, quella vissuta da una coppia lo scorso sabato 18 giugno nella zona di La Storta Cerquetta. I due erano usciti da un locale intorno alle 3:30 del mattino. Mentre si stavano avviando verso la loro auto, all'altezza di via Cassia, due uomini hanno preso di mira lei, una ragazza di 30 anni con apprezzamenti prima e insulti sessisti poi. La persona che era con lei, un uomo di 37 anni, l'ha subito di difesa.

Una presa di posizione che però non è andata giù ai due uomini, stranieri secondo il racconto delle vittime, che hanno aggredito la coppia, prendendo a calci e pugni entrambi. Le vittime, nonostante la paura, sono riuscite a raggiungere la loro auto per poi ingranare la marcia e scappare. A poca distanza da loro, in un'altra vettura, i due aggressori che avevano così deciso di inseguirli.

Un pedinamento terminato con l'arrivo della polizia di Stato, intervenuta dopo l'allarme dato dalla coppia. La ragazza di 30 anni è stata portata all'ospedale San Pietro, mentre il 37enne è stato portato dall'ambulanza al Gemelli. Entrambi hanno ecchimosi e contusioni multiple. Non sono in gravi condizioni. Sul caso indaga la polizia.