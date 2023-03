Paura al Policlinico: incendia materasso e aggredisce due pazienti, poi ferisce un agente

Mattinata di paura al policlinico Umberto I. A creare il panico un paziente in dimissione. L'uomo - un 37enne romano - ha infatti aggredito il personale medico e l'agente di polizia in servizio di vigilanza al nosocomio universitario tanto da richiedere l'intervento di altre due pattuglie della polizia di Stato. Un uomo particolarmente violento, che due giorni prima aveva incendiato il materasso della stanza dove era ricoverato.

La richiesta d'intervento al 112 poco dopo le 13:00 del 15 marzo da parte del personale sanitario dell'ospedale di viale Regina Margherita in quanto, un paziente in dimissione, stava dando in escandescenze. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma il 37enne si è però scagliato contro l'agente in servizio al posto di polizia del policlinico. Sul posto sono quindi intervenuti i colleghi del commissariato San Lorenzo e Porta Pia che si sono trovati davanti l'uomo in stato d'agitazione. Alla vista degli altri poliziotti l'uomo ha riversato la propria ira tentando di far cadere dalle barelle due degenti ricoverati nella Sala Rossa.

Bloccato dai poliziotti li ha quindi minacciati: "Pezzi di mer**. Vi ammazzo. Vi spacco il cu** sia a voi che agli infermieri". Bloccato non senza difficoltà gli agenti hanno poi appreso come lo stesso 37enne, due giorni prima, avesse dato fuoco con un accendino al materasso del letto della sua stanza d'ospedale, con le fiamme domate dagli infermieri prima che potessero prendere forza.

Identificato in un 37enne romano, l'uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente aggredito è stato invece medicato e refertato con 7 giorni di prognosi.