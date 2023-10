Branco di ragazzi colpisce al volto guardia giurata, caccia alla gang

Aggredito e colpito al volto con un pugno da un ragazzo. Un branco, che ha preso di mira una guardia giurata che si trovava nei pressi di un fast food ai Castelli Romani.

A richiedere l'intervento alla polizia è stata la stessa guardia giurata la sera di sabato scorso. "Sono stato colpito da un gruppo di almeno otto ragazzi. Sono scappati in direzione della stazione", la richiesta al 112 da viale dei Volsci, a Velletri. Alla base dell'aggressione ci sarebbe stato il divieto per i ragazzi di recarsi al bagno del ristorante, in quel momento chiuso.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del commissariato Velletri di polizia. Cominciate le ricerche del branco, gli aggressori sono riusciti al momento a scappare. Medicata sul posto, la guardia giurata è stata poi visitata all'ospedale di Velletri.

Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona dove è avvenuta l'aggressione. Restano da accertare le cause.