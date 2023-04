Aggredita troupe Rai durante servizio sulla casa sequestrata a Roberto Spada

Accoglienza tutt'altro che amichevole a Nuova Ostia per una troupe di giornalisti della Rai aggrediti mentre cercavano di documentare il sequestro effettuato dai carabinieri all'appartamento occupato abusivamente da 17 anni da Roberto Spada, componente di spicco dell'omonimo clan, e già condannato – tra l’altro – per il reato di violenza privata, aggravata dal metodo mafioso. A denunciare l'accaduto i sindacati e l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes.

Lancio di oggetti, minacce e intimidazioni che la troupe ha subito mentre cercava di filmare l'appartamento del civico 27 di via Guido Vincon, sequestrato dai militari dell'Arma la mattina stessa. "La solidarietà dell’Azienda e mia personale alla giornalista e alla troupe del Tgr Lazio che sono stati bersaglio di tentativi di intimidazione mentre erano al lavoro per riferire di abusi e soprusi compiuti dalla criminalità. Una solidarietà estesa, dovunque siano di sede, a tutti coloro che lavorano per l’informazione del servizio pubblico in situazioni altrettanto difficili". È il messaggio inviato dall'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes alla direzione della testata giornalistica regionale subito dopo l'aggressione di sabato 22 aprile a Ostia.

Sull'accaduto si è pronunciato anche il direttore della Tgr, Alessandro Casarin: "Condanno fermamente la vile aggressione subita dalla giornalista Stefania Cappa della redazione Tgr Lazio assieme alla troupe ieri mattina a Ostia mentre veniva raccontato un fatto di cronaca, subendo insulti, minacce e lanci di oggetti dalle finestre da parte di esponenti del clan Spada. I giornalisti e le giornaliste della Tgr continueranno a informare sulla realtà del territorio nel rispetto del Servizio Pubblico e denunceranno ogni forma di aggressione sia fisica che verbale che impedisca di fare onestamente il proprio lavoro”.

Solidarietà arrivata ai colleghi anche dall'esecutivo Usigrai, che assime al cdr del Tg Lazio Rai "esprimono solidarietà alla collega Stefania Cappa e alla troupe per l’aggressione subita ad Ostia durante la realizzazione di un servizio sulla casa popolare occupata abusivamente da Roberto Spada, componente di spicco dell’omonimo clan del litorale romano. I colleghi sono stati minacciati e fatti segno di un lancio di oggetti provenienti da persone non identificate. Usigrai e CdR chiedono che siano individuati i responsabili dell’aggressione e ribadiscono che nessuna intimidazione fermerà l’impegno dei giornalisti che ogni giorno lavorano per garantire il diritto dei cittadini a essere informati".

Vicino alla troupe anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che su twitter scrive: "Solidarietà e vicinanza alla troupe e alla redazione del TgrRaiLazio per l’inaccettabile aggressione subita ieri a Ostia. L’informazione ha il compito prezioso di documentare in modo libero la realtà e non può essere fermata da vili intimidazioni".

L'appartamento sequestrato a Roberto Spada

Occupato abusivamente per 17 anni senza nemmeno pagare l'energia elettrica, rifornita con un allaccio abusivo, l'appartamento dove viveva Roberto Spada al civico 27 di via Guido Vincon è stato sequestrato dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia, su delega della procura della Repubblica di Roma che hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Roma che ha disposto il sequestro preventivo della casa al lido di Ostia, perché occupata abusivamente da Roberto Spada - già finito alla ribalta delle cronache anche per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi.- e la sua compagna.