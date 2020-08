Aggressione nel minimarket: pugni e minacce al proprietario per rubare cinque birre

Attimi di paura per il proprietario di un minimarket di via San Giovanni in Laterano aggredito con pugni al collo, sul volto e sulla nuca da un avventore.

San Giovanni, pugni e minacce a propritario di un minimarket

L’aggressore, dopo aver spaccato il vetro del frigorifero, ha prelevato una bottiglia di birra l’ha rotta e con il coccio tra le mani ha minacciato ancora la vittima. Subito dopo ha rubato 5 bottiglie di birra e si è allontanato dal negozio in direzione della Basilica di San Giovanni in Laterano.

Quando la pattuglia del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, è intervenuta sul posto, alcuni passanti hanno indicato loro la via di fuga del malvivente. Rintracciato poco dopo, i poliziotti sono riusciti a fermarlo.

Aggressione in minimarket: arrestato 38enne

Con non poca difficoltà lo straniero, identificato per E.D.S., magrebino di 38 anni, che ha cercato di divincolarsi, è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. Dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina aggravata.