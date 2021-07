Borghesiana, pestato alla fermata della metro da giovani studenti di 14 e i 15 anni

È stato preso alla sprovvista e pestato dalla fermata della Metro C, Bolognetta. Vittima un ragazzo di 18 anni che, nonostante lo choc, è riuscito a scappare e permettere ai carabinieri di trovare e arrestare i suoi aggressori, un romano di 14 anni e uno di origini albanesi di 15 anni.

I due minori, stando a quanto ricostruito dall'Arma, hanno violentemente picchiato il ragazzo di 18 anni per derubarlo del portafogli e degli occhiali che aveva con sé, ma lui è riuscito a divincolarsi e a fuggire, riuscendo a contattare telefonicamente i genitori e a dare l'allarme.

Nel frattempo i responsabili sono scappati, facendo momentaneamente perdere le loro tracce. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca: i militari hanno subito attivato i soccorsi per la vittima e, raccolta la descrizione dei fuggitivi, si sono messi sulle loro tracce, scovandoli a poca distanza dalla fermata della metro.

I minorenni sono stati arrestati e portati in caserma con le accuse di tentata rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti in un Centro di Prima Accoglienza della Capitale in attesa del rito direttissimo. Il 18enne, trasportato al Policlinico di Tor Vergata, è stato trattenuto in osservazione dopo una serie di accertamenti strumentali.

Solo ieri, i carabinieri avevano messo fine allle scorribande di quelli che erano diventati il terrore del quartiere San Giovanni perché prendevano di mira i minorenni rapinandoli dei loro averi. A finire nei guai, in quel caso, tre egiziani di età compresa tra 19 e 31 anni.