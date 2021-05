Paura al ristorante: colpito alla testa con una bottiglia da un cliente ubriaco

L'aggressione in un locale di Fiumicino

Paura in un ristorante a Fiumicino dove un uomo è stato aggredito e colpito con una bottiglia per poi essere costretto alle cure dell'ospedale. A ricostruire l'accaduto i carabinieri della Compagnia di Ostia che, al termine di una rapidissima attività investigativa, hanno identificato il responsabile della violenta aggressione.

Nei fatti, i militari sono intervenuti, nella serata di martedì presso l’ospedale Grassi di Ostia, dove era stato poco prima ricoverato un uomo per una grave ferita alla testa. I Carabinieri hanno accertato che la vittima era stata colpita con una bottiglia mentre si trovava all’interno di un ristorante di Fiumicino, per motivi in corso di accertamento.

I Carabinieri, recatisi sul posto, hanno escusso le persone presenti e individuato in breve tempo l’aggressore. L’uomo, rintracciato presso la propria abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche, è stato denunciato.

Lite familiare a Fiumicino

Sempre a Fiumicino, i militari della Stazione Carabinieri di Ponte Galeria, sono intervenuti all’interno di un’abitazione del Comune aeroportuale, dove era stata segnalata una violenta lite. Giunti sul posto i Carabinieri hanno sentito delle urla provenire dall’interno di uno degli appartamenti, entrati nell’abitazione i militari hanno trovato due uomini impegnati in un’accesa lotta.

Frappostisi fra i 2, uno dei quali, in evidente stato di alterazione psicofisica, non ha esitato a colpire anche gli operanti, i Carabinieri sono riusciti a dividerli. Immobilizzati i contendenti, risultati essere padre e figlio di 55 e 32 anni entrambi già noti alle forze dell’ordine, i Carabinieri hanno accertato che l’aggressione era stata posta in essere dal più giovane dei 2 che, presentatosi ubriaco presso la casa dei genitori, aveva improvvisamente aggredito il padre.

L’esagitato, dopo essere stato visitato da personale del 118 uomo, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.