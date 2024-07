Ferito alla gola con un coccio di bottiglia, grave un 33enne

Ferito alla gola con un coccio di bottiglia nel corso di quella che secondo i primi riscontri sembrerebbe essere stata un'aggressione. Un uomo di 33 anni, trovato in gravi condizioni nella notte a Bravetta dai soccorritori del 118. Privo di conoscenza è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

L'intervento dell'ambulanza poco dopo le 4:00 in via di Bravetta, all'altezza di largo Giacomo Guidi. Ferito alla gola la vittima - un cittadino italiano - ha perso conoscenza e non ha potuto fornire indicazioni sull'accaduto. Ora si trova all'ospedale San Camillo in attesa di essere ascoltato dagli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariato San Paolo e Monteverde di polizia, con gli agenti della scientifica che hanno eseguito i primi rilievi trovando i resti di alcuni cocci di bottiglia accanto a delle tracce ematiche.

In attesa di visionare eventuali immagini video i poliziotti degli uffici di Monteverde che indagano sull'accaduto non escludono nessuna ipotesi, dalla lite alla possibile rapina, in attesa di ascoltare il 33enne ora ricoverato al nosocomio di circonvallazione Gianicolense.