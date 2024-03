Chiede soldi ai clienti del supermercato, al rifiuto li aggredisce e si spoglia in strada

Ubriaco, minaccioso e violento. Come una furia ha prima aggredito i clienti di un supermercato, poi si è scagliato contro uno dei lavoratori del negozio intervenuto per farlo allontanare. A creare il panico un ventenne, un senza dimora. Particolarmente agitato per fermarlo è stato necessario l'intervento della polizia intervenuta nel cortile d'ingresso del Todis di San Lorenzo.

Sono state decine le chiamate al 112 nel pomeriggio di domenica 3 marzo. Un uomo, ubriaco e con ancora una bottiglia di birra in mano, che stava importunando i clienti all'uscita del supermarket di via del Volsci. Una richiesta di denaro. Al rifiuto ha però cominciato ad aggredirli verbalmente e fisicamente, sino ad arrivare a spintonare una donna e a colpirla con un calcio alle gambe, nel tentativo di farla cadere sgambettandola.

A cercare di allontanarlo è stato poi un dipendente del Todis, a sua volta aggredito. Sul posto sono quindi intervenute le volanti del commissariato San Lorenzo di polizia e l'ambulanza. Fuori controllo l'esagitato ha quindi riversato la sua ira contro alcuni cestini dei rifiuti e le vetture in sosta sulla strada. Poi, dopo aver lanciato la birra contro un muro, si è spogliato rimanendo a petto nudo senza maglietta.

Bloccato non senza difficoltà è stato messo in sicurezza e accompagnato in ospedale per accertamenti. Identificato in un 20enne somalo, un senza dimora che frequenta l'area del parco Caduti 19 luglio 1943, la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.