Vuole riconquistare la ex offrendole droga, gli amici di lei organizzano spedizione punitiva e lo pestano

Armati con delle mazze di ferro hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di un uomo, colpevole di aver provato a riconquistare la ex compagna offrendole della droga. Tre persone, due quarantenni e un 35enne loro complice nella serata di sabato scorso 26 giugno hanno pestato a sangue nel pieno centro di Civitavecchia, sul litorale Nord della provincia di Roma, un uomo.

La vittima è finita in ospedale con una ferita al naso. Gli agenti della Polizia di Stato di Civitavecchia li hanno arrestati in flagranza di reato e ora i tre si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 21 quando i tre arrestati hanno condotto l'azione nei confronti dell'uomo in via Mazzini dopo che aveva cercato di convincere la sua ex convivente a tornare con sé, offrendole della droga, nonostante lei fosse da poco uscita dai problemi di tossicodipendenza.

La polizia è arrivata sul posto ponendo fine alla rissa e bloccando le persone armate. I poliziotti, a seguito di perquisizione, nell'auto di uno di loro hanno trovato una chiave in ferro svita bulloni e un coltello. Al termine degli accertamenti i tre sono finiti in manette per i reati di lesione aggravata, minacce aggravate e porto di armi improprie. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e trasferita al vicino ospedale San Paolo dove ha ricevuto un referto con una settimana di prognosi.