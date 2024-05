Chef Rubio massacrato di botte, dimesso con una frattura dell'orbita facciale. "Il sionismo fa ancora più schifo"

"Grazie a tutte e tutti per il sostegno. Alla fine punti in testa dove mi hanno dato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mi hanno preso a mattonate, frattura dell’orbita facciale dove sono finiti i 60 pugni mirati, e si ricomincia. Un abbraccio alla comunità ebraica". Così Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, ha commentato su X le dimissioni dall'ospedale dove è stato medicato dopo essere stato massacrato di botte da sei o sette persone che lo aspettavano sotto all'abitazione della madre a Cassino (in provincia di Frosinone) mercoledì notte. "Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Una squadraccia", ha scritto postando subito dopo l'aggressione le immagini del suo volto tumefatto. Gli aggressori, oltre ad averlo violentemente colpito alla testa e al volto, hanno danneggiato la sua auto per poi fuggire dileguandosi nel nulla. L'attivista ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Al momento la questura di Frosinone e la digos non hanno raccolto denuncia da parte del giovane aggredito.

Molto attivo sui canali social, Gabriele Rubini ha poi rincarato la dose: "Il giorno dopo. Il sionismo? Fa ancora più schifo. Grazie alle comunità ebraiche che permettono tutto ciò, grazie alla coraggiosa spedizione punitiva dei 6 sionisti che armati come il 25 Aprile di martello hanno provato in farmi la pelle".

L'ex presidente della Comunità Ebraica di Roma

Accuse di Chef Rubio contro i "sionisti" che hanno trovato la replica di Riccardo Pacifici, ex presidente della Comunità ebraica romana che ascoltato dall'Agenzia Dire ha dichiarato: "Chef Rubio? Da lui possiamo aspettarci di tutto. E risponderà nelle sedi opportune delle accuse gravissime che ha mosso nei confronti della comunità ebraica". Il personaggio televisivo, senza mezzi termini, ha accusato dell'agguato "gli ebrei sionisti, sgherri della mafia sionista". "Per questo tipo di cose c'è una definizione ben precisa: istigazione all'odio", ha commentato Pacifici. Da ore sulla rete circola un video, risalente allo scorso 10 ottobre 2023 (3 giorni dopo l'attacco di Hamas, ndr), in occasione della fiaccolata organizzata dal quotidiano Il Foglio a sostegno di Israele, in cui Pacifici si è rivolto così "a chi fa post antisemiti e istigano alla violenza, pseudo professori come Orsini e D'Orsi: vi veniamo a prendere". Il video è stato rilanciato da diversi sostenitori della causa palestinese, anche dallo stesso Chef Rubio. "C'è un nome anche per questo genere di cose: è diffamazione. Quel discorso va contestualizzato. Alla manifestazione era presente il ministro della Giustizia. È chiaro che mi riferivo a un'azione nell'ambito della legalità. Mi auguro che le forze dell'ordine individuino i responsabili dell'agguato che ha subito Chef Rubio e non solo. C'è chi vuole mettere benzina sul fuoco, in un clima già incandescente in tutto il Paese. Se ne occupi chi ha compiti e ruoli per farlo".

Il ministro Lollobrigida

"L'aggressione a Chef Rubio? "Non conosco nessuno che si chiami così e possa essere abbinato alle persone serie che ho appena visto nella categoria rappresentativa della migliore qualità italiana". Lo premette il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, lasciando la Camera dove ha partecipato alla presentazione della Giornata della ristorazione. "Se invece parla di un esponente politico che aggredisce puntualmente Israele con parole di ferma violenza- aggiunge- mi dispiace umanamente l'aggressione. Per me la violenza politica è sempre un elemento sconfortante, anche quando vengono aggrediti coloro che hanno incitato alla violenza".

Pensiero simile al ministro espresso anche dal vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: "Esprimo solidarietà a Chef Rubio vittima di una vile aggressione. Confido che le forze dell'ordine possano risalire agli autori. Tuttavia ritengo inaccettabili le parole del cuoco che accusa, 'gli ebrei sionisti' per quanto accaduto. Nemmeno la giusta rabbia per un'aggressione subita può giustificare tali parole che rischiano di generare discriminazioni e antisemitismo, cose di cui non abbiamo bisogno".

Condanna all'aggressione

Condanna all'aggressione subita da Rubini è invece arrivata dal Nicola Fratoianni dell'Allenza Verdi Sinistra: "Non condivido praticamente nulla di ciò che dice o scrive Chef Rubio, ma la vigliacca e violenta aggressione che ha subito, evidentemente per le sue posizione su Gaza, è un fatto gravissimo e inaccettabile. Chi si è reso responsabile di questa aggressione deve essere individuato e ne deve pagare le conseguenze. Gli squadristi di ogni genere non possono avere cittadinanza né impunità a Roma e nel nostro Paese".