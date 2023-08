Ambulante vende borse contraffatte sul lungolago, poi minaccia i carabinieri con un cacciavite

Vendeva borse contraffatte sul lungolago di Castel Gandolfo. Sorpreso dai carabinieri li ha minacciai con un cacciavite e li ha aggrediti. Succede ai Castelli Romani dove i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo impegnati in un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale lungo le sponde del Lago Albano, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino senegalese di 57anni, regolare sul territorio nazionale, già con precedenti, contestualmente denunciandolo per ricettazione e reati in materia di contraffazione.

I carabinieri della locale stazione hanno individuato l’uomo intento a mostrare diversi accessori in pelle su un telo, pronti per la vendita. Alla vista dei militari, è fuggito, ma quando è stato raggiunto dai carabinieri, li ha minacciati con un cacciavite e strattonati, ma è stato comunque disarmato e arrestato.

La perquisizione, ha permesso ai militari di rinvenire una chiave di un’auto station wagon, parcheggiata poco distante, al cui interno venivano rinvenuti e sequestrati oltre 100 accessori in pelle (borse, borselli, borsoni), delle più famose e richieste griffe italiane e francesi, completi di etichettature, sequestrati e sottratti al circuito commerciale che, commercializzati, avrebbero generato un introito di circa 10.000 euro.