Aggredisce i carabinieri e getta il marsupio con la droga nel cortile condominiale

Con la cocaina nel marsupio è stato sottoposto a un controllo. Oramai braccato ha tentato la fuga strattonando e colpendo i carabinieri per poi lanciare nel cortile condominiale di un vicino edificio la sostanza stupefacente. Un tentativo che non è stato sufficiente a uno spacciatore, poi bloccato e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina.

Notato in atteggiamento sospetto mentre camminava in via Licinio Stolone il giovane - unn 22enne romano - ha aggredito i carabinieri con l'intento di dileguarsi. Gli uomini dell'arma lo hanno poi bloccato e hanno recuperato il borsello che conteneva 106 grammi di cocaina e 60 euro in contanti.

Droga gettata dall'auto

L'arresto del Don Bosco è arrivato nell'ambito di una serie di controlli per contrastare lo spaccio di droga svolto dai carabinieri del comando provinciale di Roma. In tale contesto, in via di Tor Vergata, a Roma est, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 19enne sorpreso a disfarsi di alcuni involucri da un’auto in corsa. Fermato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 900 euro in contanti. L’involucro conteneva alcune dosi di hashish.

Spacciatore a Villa Pamphili

Un 36enne del Gambia, invece, è stato notato dai carabinieri della stazione di Roma San Pietro a cedere una dose di eroina a un 57enne romano e tentare di allontanarsi all’interno di villa Doria Pamphili, dove è stato bloccato. L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di altre 5 dosi della stessa droga ed è stato arrestato.

Cocaina a Termini

I militari del nucleo operativo Roma Piazza Dante hanno arrestato un 37enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti, notato a cedere a un uomo dosi di hashish in via Giovanni Giolitti mentre i carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un 25enne egiziano e una 25enne brasiliana sorpresi a cedere dosi di hashish ad un giovane in circonvallazione Cornelia.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.