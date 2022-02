Sul bus senza mascherina molesta i passeggeri e si scaglia contro gli agenti

Un passeggero no mask molesto e violento. A creare apprensione a bordo di un bus Atac in transito in zona San Paolo-Marconi un 38enne che dopo essere stato invitato ad indossare la mascherina si è prima rifiutato ed ha poi cominciato a prendersela con gli altri passeggeri.

I fatti su viale Marconi, all'altezza di piazzale Edison. Qui una pattuglia del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta a bordo di un bus Atac della linea 791 in aiuto ad un autista dell'azienda municipalizzata romana.

A bordo, un cittadino di nazionalità albanese di 38 anni era stato invitato a scendere dal mezzo pubblico in quanto privo di mascherina. Quest'ultimo, non solo si è rifiutato di indossare il dispositivo di protezione individuale, ma ha anche iniziato a molestare i passeggeri. Gli agenti sono riusciti a farlo scendere, ma alla richiesta dei documenti il trentottenne ha cercato di sottrarsi al controllo, spingendo gli operanti, nel tentativo di allontanarsi.

L'uomo è stato, quindi, arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.