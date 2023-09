"Fammi scendere, devo cambiare bus". Aggredisce conducente e sfonda a pugni il gabbiotto

"Fammi scendere al volo qui, devo cambiare autobus". Ha provato a bloccare la marcia di un mezzo della linea 053 della RomaTpl che percorreva la zona di via di Torrenova lo scorso sabato pomeriggio. Voleva scendere a tutti i costi per cambiare mezzo pubblico, raggiungendo un altro autobus che stava passando da quelle parti.

L'autista, che non ha potuto fermare la marcia per farlo scendere, rifiutandosi è diventato così bersaglio di quell'uomo che prima lo ha insultato e poi ha distrutto a pugni il gabbiotto di protezione del conducente. Dopo aver frantumato il vetro, l'uomo è sceso dall'autobus ormai fermo. Il conducente ha dato l'allarme e sul posto si sono recati i carabinieri di Tor Bella Monaca che ora indagano per risalire all'identità del passeggero violento.