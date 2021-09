Paura sul bus Atac, passeggero picchia autista e rompe un finestrino

È successo nella frazione di Acilia, all'altezza di Via Capparoni. Indagini in corso per trovare l'aggressore

Paura sul bus Atac della linea 061, ad Acilia, dove il conducente del mezzo pubblico è stato picchiato da un passeggero che ha anche lanciato sassi contro la vettura.

L'episodio si è verificato ieri poco dopo le 13.30 su via di Acilia. In un orario in cui il bus, che va da Monti San Paolo ad Acilia, era pieno di ragazzi di ritorno da scuola. Arrivati sul posto, i Carabinieri e la Polizia Locale, hanno chiuso temporaneamente la strada per ascoltare i testimoni. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, né le motivazioni dell'aggressione.

Secondo alcuni racconti dei presenti, l'autista Atac sarebbe sceso dal bus per proteggere passeggeri e mezzo dall'aggressore che aveva già iniziato una sassaiola verso lo 061 rompendo un finestrino. In corso le indagini per risalire all'identità dell'uomo dileguatosi.