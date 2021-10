Bravetta: ubriaco sul bus ferma la corsa e si scaglia contro i poliziotti

Ubriaco a bordo di un bus ha costretto l'autista ad interrompere la corsa e si è poi scagliato contro i poliziotti ferendo un agente. A creare il panico su un mezzo pubblico notturno in transito nella zona di Bravetta un cittadino romeno di 44 anni, poi arrestato.

I fatti poco dopo le 2:30 quando gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo la richiesta dell'autista del bus Atac della linea 8 in via dei Capasso. Qui il 44enne, dopo essere salito sul mezzo pubblico ha iniziato a creare disagi e, in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta ad abuso di alcol, ha obbligato l’autista ad interrompere la corsa.

Al sopraggiungere dei poliziotti l’uomo ha aggredito anche loro, tanto che uno degli agenti è dovuto ricorrere a cure mediche. Durante il trasporto in commissariato inoltre, ha danneggiato l’auto di servizio.

Arrestato dovrà rispondere di lesioni e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché danneggiamento ai beni dello Stato.