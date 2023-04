Pestato dal branco per un battibecco al campo da calcio, 18enne finisce al pronto soccorso

Una partita di calcetto come tante altre, ma stavolta un normale battibecco è sfociato in un vero e proprio pestaggio. E' successo alle porte di Roma, Setteville Nord, quartiere appartenente al comune di Guidonia Montecelio ma a poco più di 10 minuti da San Basilio. Nel pomeriggio di venerdì 7 aprile un giovane di 18 anni è stato picchiato da un gruppo di coetanei ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale "Sandro Pertini" in codice giallo.

Il pestaggio nel parco di Setteville Nord

Il "parco di Valerio" è un'area verde di proprietà comunale che vanta un'area ludica e un campo da calcetto delimitato da una rete metallica, in posizione sopraelevata rispetto al parco giochi. L'intitolazione è alla memoria di Valerio, un bambino di 5 anni che nel 2017, nel giardino della villetta di Marco Simone dove viveva con i genitori, è morto schiacciato da una fioriera. Nel pomeriggio di venerdì 7 aprile un gruppo di giovani, tutti più o meno intorno ai 18 anni, stava giocando a calcio nel campetto, come quasi sempre accade.

Un battibecco degenerato: "Erano 7 contro 1"

A quanto raccontato al settimanale "Tiburno", in seguito ad un intervento di gioco sarebbe scoppiato un litigio, degenerato poi in un vero e proprio pestaggio con calci e pugni, mentre il malcapitato era a terra inerme. A riferire i fatti è il padre della vittima, un 18enne della zona. Il branco sarebbe stato composto da almeno 7 coetanei del giovane, che hanno fatto in tempo a dileguarsi prima dell'arrivo di una volante del commissariato di Tivoli chiamata da alcuni dei presenti sulla scena.

La vittima ricoverata in codice giallo al "Pertini"

Soccorso da alcuni genitori, che nel frattempo stavano facendo giocare i figli più piccoli nell'area ludica adiacente, il ragazzo ferito e scosso è stato preso in carico dagli operatori del 118 ed è entrato al "Pertini" in codice giallo. Secondo quanto riferito dal padre sempre al "Tiburno", il 18enne sarebbe stato colpito ripetutamente anche in testa, con calci e pugni, tanto che gli sarebbe stato diagnosticato un trauma cranico.