Paura al camping: in lite con l'amico per una donna viene ferito con un coccio di bottiglia

Si prostituiva all'insaputa del suo compagno con la complicità di quello che credeva essere un amico. Una scoperta amara quella del fidanzato che ha poi chiesto chiarimenti al "protettore" della sua giovane fidanzata, che per tutta risposta lo ha aggredito colpendolo con un coccio di bottiglia. E' successo in un camping in zona Aurelio, dove la polizia ha poi arrestato un 28enne.

In particolare la richiesta d'intervento al 112 è arrivata nella tarda mattinata di martedì 23 novembre per un uomo "accoltellato". Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno trovato in un bungalow un cittadino romeno di 43 anni, incensurato, con una vistosa ferita alla testa dalla quale fuoriusciva molto sangue. Affidato alle cure del 118 il 43enne è stato quindi trasportato all'Aurelia Hospital in codice rosso con 30 giorni di prognosi per un trauma cranico e delle ferite lacero contuse.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori di polizia dei commissariati Monte Mario ed Aurelio, diretti rispettivamente dal dottor Messina e Gullo, l'aggressione è avvenuta all'alba di ieri, dopo che il 43enne è stato contattato dalla fidanzata, accompagnata poco prima dall'amico e connazionale a prostituirsi in una zona isolata della Capitale. Stanca di stare al freddo in strada la donna ha poi chiamato il compagno, e dopo averle svelato la verità le le ha chiesto di andarla a prendere.

L'uomo passa la notte a cercarla ma non la trova, poi torna al camping e trova sia la fidanzata che l'amico. Da qui la lite, poi l'aggressione: il 28enne infatti rompe una bottiglia e con il collo del vetro ferisce il 43enne colpendolo sul volto. Fermato l'aggressore lo stesso è stato quindi arrestato per lesioni aggravate e denunciato all'Autorità Giudiziaria per induzione della prostituzione. Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo il giudice ha convalidato il fermo con obbligo di firma.

All'articolo ha collaborato Andrea Barsanti.