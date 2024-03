Lite in strada finisce a colpi di bastone

Una lite in strada si è trasformata in una brutale aggressione a colpi di bastone. È accaduto ieri pomeriggio in zona San Pietro. Dopo un diverbio iniziato per futili motivi, un 43enne cittadino lituano senza fissa dimora ha iniziato a picchiare con un bastone un 33enne cittadino romeno, colpendolo alla testa e in varie parti del corpo.

La vittima è riuscita a scappare e si è rifugiata nella caserma dei carabinieri di San Pietro. I militari hanno poi rintracciato e bloccato il 43enne che è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Il 33enne ha riportato ferite guaribili in 10 giorni.