Lite stradale finisce a bastonate, il racconto: "Inseguito sul raccordo e aggredito da un camionista"

Una lite stradale degenerata in violenza. Inseguito sul Grande raccordo anulare da un camionista è stato colpito con un bastone. "La cosa incredibile e incresciosa è che nessuno degli automobilisti è intervenuto per fermare l'aggressore". A raccontare quanto accaduto la vittima, un quarantenne romano, che nell'aggressione ha riportato una frattura composta alla mano. I fatti in pieno giorno, sulla carreggiata esterna del Gra.

Sono quasi le 9:30 dello scorso martedì 2 maggio quando l'automobilista ha un diverbio con un camionista: "Dalla zona di Ponte Galeria stavo andando a prendere il raccordo - racconta al nostro giornale - quando un camion mi ha sorpassato pericolosamente a sinistra". L'automobilista reagisce, ne nasce un diverbio. "Ma senza mai fermarci" racconta ancora il 40enne che ha poi preso l'A90 in carreggiata esterna.

Una volta sul raccordo "mi sono reso conto che il camionista mi stava inseguendo". Il mezzo pesante prova un sorpasso a sinistra, poi "si è messo davanti e mi ha tagliato la strada costringendomi a fermarmi". Prima di essere costretto a interrompere la propria marcia l'automobilista, compresa la situazione di pericolo, contatta la polizia riferendogli di quanto stava accadendo.

Il camionista è tutt'altro che propenso al dialogo "è sceso dal camion brandendo un bastone. Ho provato a dirgli che ero al telefono con la polizia". Poi l'aggressione: "Ho allungato il braccio per coprirmi il volto e sono stato colpito all'avambraccio e alla mano", racconta ancora il quarantenne. Risalito sul mezzo pesante il camionista si è quindi allontanato.

Con il braccio e la mano dolorante il 40enne si è quindi recato al CTO (l'ospedale Andrea Alesini all'Ostiense) dove i medici lo hanno medicato e dimesso con un trauma contusivo-distorsivo all'avambraccio e alla mano sinistra e una frattura composta della falange. "Ho ancora qualche giorno per recarmi a sporgere denuncia - conclude l'automobilista -. La cosa che mi ha fatto più male è stata l'indifferenza degli automobilisti che hanno assistito alla scena. Nessuno ha fatto niente, né tanto meno si è fermato. Sarebbe bastato anche un colpo di clacson, invece totale indifferenza. In che mondo viviamo?".