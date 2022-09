Don Bosco, dopo lite al bar prende a bottigliate in faccia un anziano

Prima la lite e poi l'aggressione a colpi di bottiglia in pieno volto. È quanto accaduto nella zona del quartiere Don Bosco all'altezza di viale Palmiro Togliatti, nella mattinata di domenica 11 settembre, intorno alle 5 del mattino. A dare l'allarme sono stati i dipendenti di un bar, dove appunto sarebbe iniziato il diverbio.

Protagonisti, un ragazzo di origine capoverdiana di 28 anni e un anziano, romano, di 70 anni. Quest'ultimo, dopo essere rimasto ferito è stato portato in ospedale all'ospedale San Giovanni riportando la frattura del setto nasale. Non è in gravi condizioni. A ricostruire quanto avvenuto, c'è la polizia di Stato.

Il giovane, ascoltato dagli agenti, ha raccontato di essere stato minacciato dell'anziano armato di un taglierino. Una circostanza, tuttavia, che non avrebbe trovato riscontro nelle prime fasi di indagine. La posizione del giovane 28enne è al vaglio dell'autorità giudiziaria. È accusato di lesioni personali.