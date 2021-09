Centocelle: senza mascherina sul bus aggredisce autista e blocca la linea per 45 minuti

/ Via delle Robinie

Senza mascherina sul bus ha aggredito l'autista che lo aveva invitato a mettere il dispositivo di protezione individuale. Le violenze domenica mattina a bordo di un mezzo pubblico della linea 213 in transito a Centocelle.

L'intervento dei carabinieri della Stazione Roma Centocelle in via delle Robinie. Qui, un 50enne romano, ha aggredito l'autoferrotranviere, un 35enne anch'egli romano, che lo aveva più volte invirato ad indossare la mascherina di cui era sprovvisto causando lo stop alla corsa del bus della Roma Tpl per circa 45 minuti.

Fermato dai militari dell'Arma il passeggero violento è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria con le accuse di interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio.