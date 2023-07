Autista della navetta Roma Lido ferito in testa dal lancio di una bottiglia

L'autista di una delle navette sostitutive che, dal mese di giugno, percorrono la tratta della ferrovia Roma Lido, è rimasto ferito alla testa in seguito al lancio di una bottiglia di vetro avvenuto mentre era nella sua postazione all'interno dell'abitacolo.

Non è chiaro quando sia successo, se nella serata di venerdì 28 luglio o in precedenza. Il video che riprende il momento dell'aggressione è stato pubblicato dall'account Instagram di "Welcome to Favelas" nel primo pomeriggio di sabato 29 luglio.

Dalle immagini, girate da un passeggero che si trovava all'interno dell'autobus, si vede l'autista seduto e al volante, il mezzo è in sosta e ci sono alcune persone affacciate alla porta di ingresso anteriore. Da quanto si riesce a capire, c'è una discussione in corso, si sentono alcuni insulti, un uomo sembra inveire contro l'autista e poi si sente un rumore di vetro. Subito dopo l'autista si tocca la testa e si alza dalla postazione spostandosi verso l'interno. Il responsabile del lancio potrebbe essere un uomo in stato d'alterazione, forse ubriaco.

Al momento in cui si scrive, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Cotral.