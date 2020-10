Non indossa la mascherina sul bus, l'autista lo riprende e lui la ferisce con una bottiglia rotta

Lo ha invitato ad indossare la mascherina a bordo del bus, per tutta risposta il passeggero ha preso una bottiglia di vetro, l'ha rotta contro uno dei sostegni del bus con una scheggia che ha ferito la conducente ad un occhio. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti a bordo di un Atac in zona Laurentina.

A chiamare la polizia è stata la stessa autista, una 41enne. In particolare l'aggressione è avvenuta intorno alle 8:00 di martedì 27 ottobre mentre l'autobus si trovava alla fermata di via Cristoforo Colombo, altezza via Laurentina. Scoppiato un diverbio fra alcuni passeggeri che invitavano un uomo ad indossare il dispositivo di sicurezza è quindi intervenuta la conducente che lo ha invitato a sua volta a mettere la mascherina altrimenti non sarebbe potuto salire sul bus.

Da qui la reazione dell'uomo che ha impugnato una bottiglia di vetro e l'ha spaccata contro i sostegni del mezzo pubblico con le schegge che hanno quindi raggiunto la 41enne agli occhi. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Spinaceto con l'aggressore che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lievemente ferita, l'autista è stata quindi trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Eugenio dove è stata refertata con un codice giallo e poi dimessa. Ascoltati i testimoni sul caso indagano gli investigatori del Distretto Tor Carbone di polizia.