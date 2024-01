Ambulanza presa a sassate e sprangate nella baraccopoli: un operatore ferito e un contuso

Una ambulanza del 118 è stata presa a sassate e sprangate all'interno della baraccopoli di via Candoni. Un operatore sanitario è rimasto ferito, un altro contuso. È il bilancio di una aggressione avvenuta nella giornata del quattro gennaio a Roma. I fatti sono iniziati intorno alle 19 quando al numero unico per le emergenze è arrivata una richiesta da parte di un residente dal campo.

Un giovanissimo aveva tentato un estremo gesto. Sul posto è arrivato così il personale medico. All'interno del campo, però, la situazione si è fatta subito tesa e qualcuno, durante i soccorsi, ha pensato bene di prendere a sassate e sprangate il mezzo rimasto in via Candoni per diverse ore. Le schegge del vetro posteriore infranto hanno ferito un operatore sanitario di 52 anni, finito poi all'ospedale oftalmico. Medicato sul posto il suo collega.

Intorno alla mezzanotte, la situazione è tornata alla calma. Un secondo mezzo del 118, scortato anche dalla polizia di Stato con le volanti e gli agenti commissariato San Paolo, ha caricato il ragazzo per poi portarlo all'ospedale Bambino Gesù, non è in gravi condizioni. L'altra ambulanza danneggiata e partita dal Sant'Eugenio, invece, è tornata al deposito.

La denuncia del sindacato

Sul caso è intervenuto Alessandro Saulini, segretario NurSind Ares 118: "L'equipaggio di un'ambulanza intervenuto per un soccorso a via Candoni è stato vigliaccamente aggredito. Nell'esprimere il sentimento di vicinanza e solidarietà ai colleghi vittime del vile episodio auspichiamo che venga fatta piena luce sui fatti accaduti, che vengano individuati e assicurati alla giustizia i responsabili e che la direzione strategica aziendale Ares 118 si costituisca parte civile al fine di tutelare e difendere concretamente i propri lavoratori. Non siamo carne da macello".

Le sassaiole al campo di via Candoni

La zona del campo nomadi di via Candoni è stata più volte al centro delle cronache per le sassaiole soprattutto contro i mezzi dell'Atac. Fatti che l'anno scorso sono stati anche al centro di un vertice in prefettura.

Al momento, per quanto riguarda la vicinanza con il deposito, l'ipotesi dello spostamento del campo ventilata sia dall'assessore alla mobilità Eugenio Patanè e dal presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, appare difficile da percorrere. Gli atti vandalici nella strada dove gli autobus vengono presi a sassate e danneggiati continuano, questa volta anche dentro al campo e contro un'ambulanza.