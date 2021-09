Mercatini abusivi a Porta Maggiore: ambulante prova ad aggredire agenti con un coltello

Ha tentato di estrarre un coltello per sottrarsi ai controlli, ma è stato bloccato e tratto in arresto da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo "ex Trevi", diretto dalla Dott.ssa Donatella Scafati : l'uomo, di nazionalità tunisina, di 51 anni, è stato fermato da una pattuglia in viale Carlo Felice, durante i consueti controlli nella zona per il contrasto all'abusivismo commerciale e ai mercatini irregolari di ciarpame nella zona di Porta Maggiore e San Giovanni.

Dopo un primo tentativo di allontanarsi, il 51enne ha tentato di colpire con calci e pugni gli agenti, fino a quando è stato bloccato poco prima di riuscire ad estrarre uno dei coltelli che aveva nello zaino. All’interno sono stati rinvenuti anche sette telefoni cellulari, dei quali l’uomo non ha saputo spiegare la provenienza, un coltello da caccia, un bilancino, diversi grammi di sostanza stupefacente e quasi mille euro in contanti.

Scattato l’arresto, nei suoi confronti diverse le accuse: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ricettazione, possesso di arma propria e di sostanze stupefacenti.