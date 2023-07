Aggredito e rapinato all'alba a due passi da Termini: soccorso con macchie di sangue addosso

È stato fermato in via Giolitti, a pochi passi dalla stazione Termini, mentre stava chiedendo aiuto con la maglietta sporca di sangue. Lui, uno 23enne, era stato appena aggredito e rapinato da due giovani. È quanto successo all'alba di domenica Roma. Il ragazzo ha chiesto aiuto agli agenti del reparto volanti che stavano pattugliando l'area.

La vittima ha raccontato di essere stato rapinato intorno alle cinque del mattino mentre stava camminando in via Giolitti. A un certo punto un giovane lo ha aggredito per poi portargli via 350 euro, due telefoni cellulari e di un paio di cuffie con tanto di caricatore. Chi lo ha aggredito, inoltre, avrebbe agito con un complice.

Gli agenti, che si trovavano a poche centinaia di metri dall'accaduto, dopo breve battuta investigativa hanno bloccato un ragazzo che teneva parte della refurtiva. L'altra parte, invece, la teneva il complice riuscito a fuggire. Il ragazzo fermato, che ha anche aggredito e ferito un poliziotto, è stato portato in commissariato a disposizione dell'autorità giudiziaria.