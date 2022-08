Non rispetta norme anti Covid e aggredisce direttore centro di riabilitazione

Ancora un'aggressione ai danni del personale di una struttura sanitaria. È successo giovedì mattina all'istituto neurotraumatologico italiano (Ini) di Grottaferrata, una casa di cura e riabilitazione dal covid alle porte di Roma, vittima il direttore amministrativo aggredito dal fratello di una paziente ricoverata nel reparto riabilitazione. Ne avrà per 7 giorni e ulteriori accertamenti medici da affrontare nei prossimi giorni.



L'aggressore nei giorni precedenti era stato più volte ammonito per la violazione continua delle norme sulle visite ai parenti, ancora regolamentate a causa della recrudescenza delle infezioni Covid. Viste le ripetute violazioni, e l'atteggiamento già aggressivo registrato, la struttura aveva da subito allertato le forze dell'ordine sollecitandole a un intervento. Ieri l'epilogo violento: il familiare della donna ricoverata, in stato di visibile alterazione, dopo aver ignorato nuovamente le norme di accesso in struttura, ha aggredito il direttore amministrativo dell'Ini, intervenuto per sedare la situazione, sferrando un pugno al volto e, successivamente, mordendolo alla spalla, riferiscono fonti dell'Ini confermate dalla Regione.

Sul caso è intervenuto anche l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "Voglio esprimere la piena solidarietà al direttore amministrativo dell'Ini di Grottaferrata, per la vile aggressione subita da un parente di una paziente ricoverata. Una aggressione per aver semplicemente chiesto il rispetto delle norme Covid per l’accesso nella struttura. Chiederemo al Prefetto di riunire un tavolo per la sicurezza del personale sanitario. I nostri operatori sanitari ogni giorno prestano il loro servizio con professionalità e passione per la nostra salute e le continue violenze subite non sono accettabili".