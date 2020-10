Colpisce con un machete un ragazzo: grave un 28enne. L'aggressione causata da una lite tra due cani

Ha impugnato il suo machete e lo ha agitato colpendo un ragazzo di 28 anni che, per parare il colpo, si è protetto il viso con la mano sinistra, quella poi rimasta ferita in una aggressione avvenuta in zona Cornelia, a due passi da piazza dei Giureconsulti. La vittima, non in pericolo di vita, è stata trasportata con urgenza all'Aurelia Hospital dove ne avrà per trenta giorni.

L'aggressore, un 31enne tunisino, è stato arrestato dai carabinieri è portato a Reginia Coeli: è accusato di tentato omicidio e lesioni personali gravissime.

I fatti sono andati in scena nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre. Il 31enne era con altri amici, e in compagnia del suo cane, a chiacchierare all'angolo di Circovallazione Cornelia proprio mentre in quei momenti stava passando una ragazza romana di 24 anni, anche lei a passeggio con il suo cane.

Senza motivo apparente, secondo quanto emerso, i due cani hanno iniziato ad abbaiarsi contro, con i loro padroni che si sono così vicendevolmente insultati. Incuriositi dall'episodio, e forse avvicinati con fare da pacieri, sono arrivati due ragazzi, uno di 28 e l'altro di 34 anni.

Il 31enne tunisino, forse impaurito perché si sentiva in qualche modo accerchiato, ha preso dal suo zaino un machete con una lama di 35 centimetri rivolgendo le sue violente attenzioni verso i due ragazzi colpendoli. Il 28enne, più grave, è stato portato in ospedale. L'amico, invece, ha riportato qualche contusione.

Un aggressione violenta avvenuta sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno così chiamato le forze dell'ordine. E mentre i soccorsi del 118 facevano il loro dovere, i carabinieri, arrivati poco dopo, hanno fermato il tunisino mentre stava cercando di nascondere l'arma (trovata insanguinata e poi sequestrata) in un condominio lì vicino. Il 31enne è stato arrestato e portato a Regina Coeli.