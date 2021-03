Aggredito e derubato durante una passeggiata con il suo cane: tre arresti

Era uscito, dopo cena, per portare a spasso il suo cane, un 35enne romano, quando su via Casilina, in zona Tor Vergata, è stato avvicinato da tre uomini che lo hanno aggredito. I balordi dopo avergli sottratto i 2 telefoni cellulari che aveva con sé, la somma di euro 60 e vari indumenti, sono scappati.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, immediatamente intervenuti sul posto, dopo una telefonata giunta al 112, hanno avviato le ricerche e sono subito riusciti a rintracciare i tre responsabili, nelle vie limitrofe. Si tratta di due cittadini del Marocco di 39 e 30 anni e un cittadino tunisino di 38 anni, tutti con precedenti, che sono stati bloccati dai Carabinieri.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima, che nell’aggressione ha riportato delle contusioni, ma che ha rifiutato le cure mediche.