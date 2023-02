Aggredito dal branco e preso a bastonate per uno smartphone

Preso a calci, pugni e bastonate dal branco per uno smartphone. Vittima dell’aggressione un 63enne che lo scorso venerdì sera stava camminando in via delle Terme di Traiano, a pochi passi dal parco del Colle Oppio, ed è finito nel mirino del branco.

La segnalazione arrivata al 112 parlava, inizialmente, di una rissa in strada. Quando gli agenti del distretto Trevi, del commissariato Celio e delle volanti sono arrivati sul posto hanno trovato il 63enne ferito e sdraiato sul marciapiede, che ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di 5 persone di nazionalità indiana, una delle quali armata di bastone, che lo avevano colpito portandogli via soldi e cellulare.

L’uomo è stato immediatamente portato dall’ambulanza all’ospedale Santo Spirito, mentre i poliziotti hanno avviato le indagini. Grazie alla descrizione fornita dal 63enne sono riusciti a individuare uno degli aggressori che, nel vederli, ha cercato di fuggire: bloccato, è stato identificato in un 34enne. In tasca aveva il telefono rubato insieme con un involucro di hashish e 540 euro. Sottoposto a fermo, dopo la convalida per lui è stato disposto l’obbligo di firma.